The Last Witch Hunter får en oppfølger med Vin Diesel og Michael Caine i hovedrollene

Tidligere i år publiserte Vin Diesel et lengre Instagram-innlegg der han avslørte at en rekke prosjekter ser ut til å være i arbeid i en eller annen grad. Dette inkluderte mer Riddick, en frittstående Groot-film, og til og med enda en The Last Witch Hunter, og ærlig talt virket ingen av dem å være altfor sannsynlige ...

Men kanskje er det noe sannhet i Diesels ord, for Variety melder nå at en The Last Witch Hunter oppfølger er under planlegging hos Lionsgate, med planer om at Diesel skal spille hovedrollen sammen med Michael Caine, som i en alder av 92 år vil komme ut av pensjonisttilværelsen for å gjenta sin rolle som presten Dolan.

Det er ennå ikke satt noen dato for premieren eller når produksjonen skal starte, men ved siden av Lionsgate er Diesels produksjonsselskap One Race Films knyttet til prosjektet. Vi venter også på informasjon om hvem som skal skrive manus, regissere prosjektet og hvordan resten av rollebesetningen vil se ut.