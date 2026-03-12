The Legend of California, Jeff Kaplans nye spill, slipper sin første trailer

Store videospillskapere har alltid nye ideer de ønsker å bringe til liv. Dessverre er det ikke alltid de klarer å oppfylle visjonene sine, og andre faktorer som interessene til selskapet som betaler lønnen deres eller kreative forskjeller mellom teammedlemmene gjør at vi som spillere bare får se en liten del av alle utviklernes ideer.

I dag er vi imidlertid heldige fordi det nye spillet fra Jeff Kaplan, medskaperen av Overwatch, har gitt ut en trailer på den offisielle kontoen til studioet, Kitsugiyama. Navnet på dette spillet er the legend of california, og det er et førstepersonsskytespill satt under Gold Rush-tiden, som du kan forestille deg, i California, som kan spilles både solo og i samarbeid med venner.

Spillets trailer, som du kan se nedenfor, fremhever det vakre landskapet, med grafikk som minner om Red Dead Redemption, og actionfylte øyeblikk, selv om utforskning og samling også er viktige elementer i spillet.

HQ

Hvis du vil vite mer om spillet, kan du legge det til i Steam-ønskelisten din her, hvor du også kan se spillbeskrivelsen: "Utforsk, samle, lag, bygg, jakt og kjemp deg gjennom en enorm, utemmet grense. Enten du velger å reise alene eller samarbeide med venner, er oppdraget ditt på denne mytiske øya ikke bare å overleve, men å trives."

Vil du prøve The Legend of California?