The Legend of Zelda: Breath of the Wild får musou-forløper

Mens millioner av spillere lengter etter nytt om oppfølgeren til The Legend of Zelda: Breath of the Wild har Nintendo bestemt seg for å avsløre det motsatte.

Det viser seg nemlig at Hyrule Warriors skal få en oppfølger kalt Hyrule Warriors: Age of Calamity den 20. november, og at historien vil finne sted omtrent 100 år før The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Derfor skal det bli mulig å spille som både Link, Zelda, Daruk, Mipha, Revali og Urbosa i de store Great Calamity-kampene. Utviklerne i Koei Tecmo lover også en interessant historie og litt hjernetrim mellom slagene. Du kan se og høre mer om spillet i videoen under.