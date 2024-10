The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom selger bedre enn Link's Awakening- og Skyward Sword-remakene i Japan

HQ

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom var det bestselgende spillet forrige uke i Japan (fra 23. til 29. september). Det solgte 200.121 eksemplarer (kun medregnet detaljhandel), ifølge Famitsus ukentlige data.

De nest og tredje mest solgte spillene, The Legend of Heroes: Kai no Kiseki - Farewell, O Zemuria og EA Sports FC 25, som også ble utgitt den samme uken, ligger langt bak, mindre enn tretti tusen enheter.

På en uke har Zelda Echoes of Wisdom også feid Astro Bot, som knapt har klart å selge 34 902 enheter over hele verden. Sammenlignet med det forrige Zelda-spillet blekner imidlertid salget i sammenligning.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdoms salg sammenlignet med andre Zelda-titler i Japan

Tilbake i mai 2023 solgte The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom utrolige 1 119 502 enheter, bare i løpet av den første uken i Japan. Det totale salget av spillet i Japan har ennå ikke nådd 2 millioner, noe som betyr at spillet på bare én uke solgte rundt 60 % av alle eksemplarer som noensinne er solgt i Japan.

Echoes of Wisdom's tall er mye mer i tråd med hva serien vanligvis gjør i det landet. Det er litt mindre enn hva 3DS' A Link Between Worlds gjorde i 2013, det forrige 2D Zelda-spillet, som solgte 225 418 enheter den første uken, og 425 729 i løpet av levetiden.

Det har imidlertid solgt bedre enn Switchs Link's Awakening-nyinnspilling fra 2019 (141 375 første uke, 274 208 i løpet av levetiden) og Skyward Sword HD fra 2021 (159 089 første uke, ukjente totale tall), ifølge Zelda Wiki-data, spill som ligner mye mer på Echoes of Wisdom i omfang og realistiske salgsforventninger.