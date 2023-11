The Legend of Zelda får en live-action-film

Tidligere i år bestemte noen rykter seg for å hoppe på bølgen og hevdet at Nintendo var i ferd med å lage en animert The Legend of Zelda-film sammen med The Super Mario Bros. Movie-skaperne i Illumination. Nå vet vi endelig at det faktisk blir en film, men den blir noe helt annet enn ryktene hevdet.

Nintendo har offisielt bekreftet at de lager en live-action The Legend of Zelda-film. Den vil bli regissert av Wes Ball (The Maze Runner og den kommende The Kingdom of the Planet of the Apes), produsert av Nintendo og Arad Productions Inc. og interessant nok samfinansiert av Nintendo og Sony Pictures Entertainment.

Det er imidlertid alt vi har fått vite, så fortell gjerne hvem du håper skal spille Link, Zelda og Ganon i kommentarfeltet.