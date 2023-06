The Legend of Zelda Movie er visst på vei

Folk har snakket om at The Legend of Zelda skal filmatiseres i årevis, men diskusjonene har eksplodert etter de enorme suksessene til The Super Mario Bros. Movie og The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Til og med Eiji Aonuma og Hidemaro Fujibayashi, henholdsvis produsent og regissør for sistnevnte, har sagt at de er interessert i ideen. Vel, interessert er tydeligvis en underdrivelse.

HQ

Den vanligvis pålitelige filmkritikeren Jeff Sneider hevdet at Universal er i ferd med å inngå en svært stor og dyr avtale med Nintendo om å la Illumination lage en The Legend of Zelda-film da han var med i den nye episoden av podcasten The Hot Mic. Jepp. Det høres ut som om skaperne av The Super Mario Bros. Movie også skal stå bak det vi inntil videre kaller The Legend of Zelda Movie.

Hva synes du om det? Høres Illumination ut som et godt valg for The Legend of Zelda, eller burde Arcane-teamet hos Fortiche, Studio Ghibli, Blur eller noen andre få sjansen?