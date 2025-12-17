The Legend of Zelda-sjefen vil at Monolith Soft skal lage en ny tittel fra bunnen av

HQ

Daiki Iwamoto, Nintendos daglige leder for The Legend of Zelda-franchisen, ønsker å se utvikleren Monolith Soft skape et unikt spill i serien fra bunnen av. Tidligere har Monolith Soft vært nøkkelen til å skape The Legend of Zelda-spill som leverer fantastiske åpne verdener på maskinvare som egentlig ikke burde være i stand til det. De bidro til å gi liv til Skyward Sword, Breath of the Wild og nå sist Tears of the Kingdom.

I et intervju på Monolith Softs nettsted snakket Iwamoto med Monolith Soft-regissør Yasuhiro Fujita om The Legend of Zelda og hvor franchisen kan gå. Det er tydelig fra Iwamotos svar i intervjuet at han har store forhåpninger til Monolith Soft. "Monolith Soft har nå et system på plass som gjør at de kan håndtere alt fra å komme med ideer i de tidlige utviklingsstadiene til å inkorporere dem i selve spillet, så vi forventet at de skulle være mer involvert i de kreative aspektene enn noen gang før", sa han.

Intervjuet spenner over det gode forholdet utvikleren og utgiveren ser ut til å ha, og mot slutten får vi godbiten alle har snakket om. "Jeg ønsker at Monolith Soft skal spille en sentral rolle som en sterk partner i å skape Zelda-serien fra bunnen av," sa Iwamoto da han diskuterte fremtidige prosjekter. "Jeg håper at kunnskapen vi har opparbeidet oss gjennom vårt samarbeid vil styrke Monolith Softs samlede teamstyrke ytterligere, og at vi vil fortsette å skape unike serietitler sammen."

Vi vet at Monolith Soft jobber hardt med sine neste prosjekter, så kanskje vi snart kan få se et Legend of Zelda-spill som utelukkende er skapt av deres egne team. Vi vet også at Iwamoto er mer involvert i Monolith Softs arbeid, så det vil fortsatt være et visst tilsyn fra Nintendo med sin elskede IP.