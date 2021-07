The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

Både Wind Waker og Twilight Princess fikk HD-utgaver på Wii U. Ocarina of Time og Majora's Mask fikk også forbedrede utgaver på Nintendo 3DS. Derfor var det bare et spørsmål om tid før Skyward Sword ville få en HD-utgave på en nyere plattform, og endelig skjer akkurat det.

Denne anmeldelsen vil ha fokus på forbedringene og hvor godt spillet har holdt seg alle disse årene. Har du ikke spilt Skyward Sword ennå og kunne tenke deg å lese en mer grundig anmeldelse av spillet, anbefaler jeg å ta en kikk på Ingars opprinnelige anmeldelse her.

Det har gått nesten ti år siden jeg spilte igjennom The Legend of Zelda: Skyward Sword på Wii. Jeg har selvsagt testet originalen litt igjen for å friske opp minnene innen jeg skulle spille HD-utgaven på Switch, og jeg må si at forbedringene faktisk er større enn jeg hadde forventet, med noen små haker som jeg kommer tilbake til senere.

Først vil jeg snakke om grafikken. Skyward Swords vakre stilart er tungt inspirert av impresjonismen, og jeg kunne ikke sett for meg en mer passende stilart for dette spillet. Siden Wii-en ikke akkurat hadde mye kraft å rutte med kunne man ikke få en skarp, lekker og superdetaljert grafikk som man ellers kunne få på de kraftigere HD-konsollene på den tiden, men likevel synes jeg aldri grafikken i Skyward Sword på Wii var direkte stygg. Det så ut som et maleri, og det var jo også hva de prøvde på. Likevel skal jeg så absolutt ikke klage på spranget fra SD til HD-oppløsningen i nyversjonen. Den betydelig økte bildekvaliteten tillater mer livlige farger og skyggene er mer definerte, samtidig er dybdeskarpheten langt bedre her enn i originalen. På toppen av dette får vi en boost fra 30 til 60 FPS, med ytterst få merkbare fall.

Hver gang Skyward Sword er tema i en samtale med flere mennesker er det noen som klager over kontrollene. Spillet er nemlig skreddersydd til Wii-ens bevegelseskontroller, nærmere bestemt det nyere Motion Plus-tillegget til Wii Mote som tillot langt mer presise bevegelser i spillene. Skyward Sword er det eneste Zelda-spillet som kun ble utviklet til Wii (Twilight Princess kom til både GameCube og Wii) så derfor utnyttet utviklerne dette til det fulle. Nesten hver eneste handling i spillet, bortsett fra å gå eller snakke med NPC-er, krevde en bevegelse med håndkontrolleren og dette ble ikke like godt likt av alle. Mange mente også at kontrollene var upresise, men det opplevde jeg veldig lite av selv. Uansett, for de av dere som ikke var fan av bevegelseskontrollene finnes det nå et alternativ. Skyward Sword HD lar deg nemlig bruke høyre stikke til å gjøre bevegelser med sverdet og andre ting som krevde dette. Jeg sørget for å få testet dette i perioder, men brukte lang tid på å venne meg til det. Det føles litt rart og unaturlig å kontrollere et sverd med en stikke da dette er noe jeg aldri har opplevd i et spill tidligere, og i mer stressende situasjoner som for eksempel en bosskamp eller liknende kunne det bli veldig hektisk da fiendene krever presise slag i bestemte retninger for å beseire dem, og det var ikke like lett å få til med en stikke, spesielt ikke på de kortere stikkene til Joy-Con-kontrollerne. Det merkes at spillet er designet for bevegelseskontrollere for å si det sånn.

Selvsagt kan du også bruke vanlige bevegelseskontroller, slik spillet er designet for. Det gjøres enkelt og greit ved å holde en Joy-Con i hver hånd, så spilles det nesten akkurat som originalen. En stor forskjell er dog at Skyward Sword HD, i motsetning til Wii-versjonen, lar deg styre kameraet fritt med høyre stikke, og du verden så mye bedre spillopplevelsen blir av dette! Når du spiller med bevegelseskontrollere kan du styre kameraet helt fritt også når du svinger sverdet, men om du velger å spille uten bevegelsene må du holde inn L-knappen for å styre kameraet med stikken, da den i utgangspunktet er reservert til bevegelseskontrollene ellers, hvilket også betyr at du da ikke kan styre kameraet mens du bruker svedet. Ikke like smooth, men befriende likevel.

Selv om jeg foretrekker bevegelseskontrollene opplevde jeg noen problemer her også. Jeg måtte hele tiden nullstille bevegelsessensoren i kontrollerne - heldigvis er det så enkelt som å bare trykke på Y-knappen - fordi den har en tendens til å ikke samarbeide. Og dette måtte jeg gjøre langt hyppigere enn i Wii-versjonen. Spesielt frustrerende blir det når man prøver å balansere over liner uten å falle av eller styre det flyvende Beetle-verktøyet og sensoren plutselig ikke samarbeider, da disse handlingene krever mer presisjon. Det blir fort også spesielt merkbart i mer intense bosskamper der man må være rask og presis med slagene sine. Som sagt, det er så enkelt som bare å trykke på Y, så skal alt være på stell, men regn med å måtte gjøre dette mildt sagt ofte.

En annen ting jeg opplever at mange klager på, og som jeg syntes var spesielt irritierende i originalen selv, er at Fi var ekstremt påtrengende med sine analyser og hint og hva det måtte være. Man fikk ikke engang sjansen til å tenke litt før hun kastet hintene sine etter deg. Ja, det er greit med hint når man faktisk trenger det, men la meg bruke hjernen bittelitt da. Dette har heldigvis blitt fikset i Skyward Sword HD. For å få hint må du faktisk be om dem selv, og jeg forstår virkelig ikke hvorfor dette ikke var standard til å begynne med. Andre endringer som er blitt gjort for å gjøre opplevelsen mer fornøyelig er at de også har fikset slik at man ikke får informasjon hver gang man plukker opp noe når man har gått til et nytt sted, og man kan også spole igjennom dialog og hoppe over filmsekvenser om man ønsker det. I tillegg lagrer spillet automatisk når man går forbi fuglestatuene, og det var veldig deilig å slippe å lagre manuelt hele tiden.

Om Breath of the Wild var ditt første Zelda-spill må du ikke forvente noe liknende om du har tenkt til å sjekke ut Skyward Sword HD. Dette spillet er veldig lineært og følger den klassiske Zelda-oppskriften som de fleste tidligere Zelda-spill også gjør. Dette var før stemmeskuespill var aktuelt i serien, så regn med å måtte lese masse. Verden er også designet på en helt annen måte enn i Breath of the Wild, her blir områder i stedet etter hvert tilgjengelige for deg som du finner de nødvendige gjenstandene for å komme deg videre. Og det har også store dungeons eller templer med tilhørende bosser som serien var kjent for før det siste spillet. Selv om designet er ti år gammelt, og oppskriften mer enn 20 år gammel, føler jeg at spillet fortsatt holder seg ganske bra i 2021. Skyward Sword har noen av de kuleste bossene i serien etter min mening, og templene er kreative og meget varierte med utfordrende gåter. Grafikken er også vakker og historien er eventyrlig og sjarmerende.

Forbedringene her er store nok til at jeg vil anbefale å gå for denne versjonen dersom du kunne tenke deg å spille igjennom dette eventyret igjen, eller om du skal spille det for første gang. Bare det å kunne styre kameraet fritt og at Fi er langt mindre irriterende er nok til at jeg gjør det. Selv om bevegelsessensoren kan være litt kranglete til tider samt at "Button Only"-kontrollene ikke er helt optimale har jeg likevel storkost meg med dette gjensynet, og Skyward Sword er etter dette fortsatt et av mine favoritt Zelda-spill gjennom tidene.