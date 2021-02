The Legend of Zelda: Skyward Sword HD er 7,5GB stort og støtter amiibo

Du ser på Annonser

Det var kanskje ikke helt annonseringen Zelda-fansen hadde håpet på, men Skyward Sword HD ble annonsert tidligere denne uken og lanseres snart på Nintendo Switch. Dette har kun vært kjent i et par dager nå, men noen oppmerksomme fans har nå funnet litt flere detaljer ved å bla igjennom spillets eShop-side.

Først og fremst er spillet 7,5GB stort hvis du skal laste det ned digitalt. Til sammenlikning er Breath of the Wild betydelig større med 14,4GB, mens Link's Awakening er mindre med sine 6,03GB. Det er ikke voldsomt stort, men verdt å ha i bakhodet om du ikke har utvidet lagringsplassen på Switchen din med et SD-kort.

Det ble også oppdaget at Skyward Sword HD vil ha støtte for amiiboer. Dette var selvsagt ikke tilstede på originalen som ble sluppet til Wii. Ingen flere detaljer om dette enda om hvordan disse fungerer i spillet. Men forhåpentligvis betyr det at det kommer noen nye Zelda-amiiboer å samle på rundt spillets lansering i juli.

Takk, Nintendo Life.