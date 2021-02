The Legend of Zelda: Skyward Sword pusses opp på Switch

Siden Nintendo oppdaterte rettighetene sine til The Legend of Zelda: The Wind Waker, The Legend of Zelda: Skyward Sword og et par andre Zelda-spill forrige høst var det absolutt ingen tvil om at årets jubileum ville feires med noen klassikere på Nintendo Switch, men førstemann ut er ikke min favoritt.

For det er altså The Legend of Zelda: Skyward Sword HD som kommer til Nintendo Switch den 16. juli. Det ti år gamle spillet vil la oss velge mellom relativt vanlige kontroller og mer Wii-lignende bevegelseskontroller med noen forbedringer på hybridkonsollen. Om du foretrekker sistnevnte er det greit å merke seg at noen spesielle Joy-Con du kan se bilde av nederst lanseres samme dag.