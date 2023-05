The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom har blitt lekket

HQ

Som vi alle vet, er det ikke mye tid igjen før det er på tide å besøke Hyrule i det kommende The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, men med bare ti dager igjen til utgivelsen, ser det ut til at Nintendo har blitt rammet av lekkasjer ettersom videoer av spillets åpningstimer har begynt å spre seg på internett.

Til og med fysiske kopier ser ut til å være på avveie, og det rapporteres også at spillet har blitt emulert til å fungere på PC, noe som selvfølgelig også øker risikoen for at flere såkalte spoilere kommer ut før vi når den offisielle lanseringen. Du har dermed blitt advart, og hvis du er bekymret for å få et av årets hotteste spill ødelagt av spoilere, anbefaler vi deg å surfe forsiktig på nettet de neste dagene.