The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom har solgt 18,5 millioner eksemplarer

The Legend of Zelda: Breath of the Wild slo mange rekorder da det ble lansert i 2017, men oppfølgeren er i ferd med å utslette dem alle.

Nintendo avslører at The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom allerede har solgt mer enn 18,5 millioner eksemplarer etter mindre enn tre måneder.

Det er ikke en rettferdig sammenligning, for det fantes ikke like mange Nintendo Switches på den tiden, men Breath of the Wild brukte halvannet år på å nå 10 millioner solgte eksemplarer. De oppdaterte tallene bekrefter imidlertid at det har passert 30 millioner nå, så det blir interessant å se om Tears of the Kingdom kan erstatte det som det fjerde mest solgte Switch-spillet på listen innen utgangen av året. Kanskje til og med passere Super Smash Bros. Ultimate sine 31,77 millioner? Hva tror du?