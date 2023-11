The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom-skuespiller vil spille hovedrollen i filmen

HQ

Mens noen kanskje ser på stjerner som Hunter Schafer og Anya Taylor-Joy for å spille rollen som Zelda i den kommende The Legend of Zelda-filmen kan det virke som om vi glemmer noen som allerede passer perfekt til rollen.

Patricia Summersett har lagt stemme til Zelda i både Breath of the Wild og Tears of the Kingdom, så hun har absolutt erfaringen. Da GamesRadar spurte om hun ville kaste hatten i ringen for rollen, sa hun følgende:

"Selvfølgelig vil jeg det. Jeg vil gjerne spille Zelda om og om igjen."



Summersett har utvilsomt det blonde håret og det alveaktige utseendet som passer til Zelda, men vi får vente og se om hun får rollen i live-action-filmatiseringen.

Hvem synes du bør spille Zelda?