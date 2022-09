The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom-tittelen refererer til tårer og ikke rifter, ifølge Nintendo

HQ

Helt siden Nintendo avslørte det offisielle navnet på oppfølgeren til The Legend of Zelda: Breath of the Wild i forrige Nintendo Direct, har det vært mange spørsmål om "tears" refererer til tårer, rifter, eller kanskje begge deler. Heldigvis har Nintendo kommet med svaret.

Overfor Eurogamer slår Nintendo fast at The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom faktisk handler om tårer, og refererer dermed ikke til at Hyrule har blitt revet i stykker av en ny tragedie - selv om den doble betydningen virket som en ganske kul idé. Det er imidlertid logisk ettersom vi kan se dråpeformede steinutskjæringer i den nyeste traileren.

Dy kan se nevnte trailer nedenfor, og The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom slippes eksklusivt til Switch 12. mai 2023.