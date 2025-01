The Legend of Zelda: The Wind Wakers lydspor er nå på Nintendo Music

HQ

Nintendo fortsetter å utvide sin musikkapp Nintendo Music i et overraskende raskt tempo med lydspor fra sin ganske omfattende katalog av klassiske spill. Nå er det på tide å legge til en elsket favoritt som mange fans har etterspurt.

Nærmere bestemt er det GameCube-klassikeren The Legend of Zelda: The Wind Waker, som opprinnelig ble utgitt i 2002. Nintendo hadde vist frem et mer elegant og realistisk Zelda-konsept før lanseringen, men da det var tid for å lansere spillet, viste det seg at de hadde valgt et mer tegneserieaktig utseende i stedet.

Debatten gikk høyt om hvorvidt dette var riktig vei å gå, men spillet var både annerledes og underholdende, og regnes i dag som en av de beste og mest finurlige titlene i serien.

Hvis du har et Switch Online -abonnement, er det bare å laste ned Nintendo Music -appen via Android eller iOS og lytte til den fengende musikken fra dette herlige eventyret (som det forresten ryktes at kommer til Switch i en oppdatert HD-versjon).