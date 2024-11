Rykte: The Legend of Zelda: The Wind Waker HD kan bli den neste overraskelsen til Nintendo Switch

HQ

De siste månedene har Nintendo fokusert sin utgivelsesstrategi på å tilby titler som hovedsakelig fokuserer på å bringe tilbake eldre elementer eller design med mer eller mindre grafisk renovering. Nyinnspillingene av Paper Mario, den nye utgaven av Super Mario Party, det nye Mario & Luigi og Zelda: Echoes of Wisdom... Alle bemerkelsesverdige spill, som forventet, og med Xenoblade Chronicles X og Donkey Kong Country Returns planlagt tidlig i 2025, ser det ut til at nesten alt som er relevant for Nintendo allerede er på kalenderen, ikke sant?

Vel, nå ser det ut til at det fortsatt er en overraskelse i vente, og ikke en mindre en. Videoigr, en russisk forhandler, har oppført The Legend of Zelda: The Wind Waker HD for Nintendo Switch i katalogen sin. Det er ikke første gang alarmklokkene har ringt om ankomsten, som vi alle har ventet på i årevis, men nå er det spesielt sterkt fordi dette er den samme butikken som lekket kunngjøringen av GTA VI på forhånd, og som også forhåndsviste Switch-versjonene av Metro: Redux og Darksiders 3 før noen andre.

Påmeldingsposten antyder en lansering før utgangen av året, så kanskje Nintendo kommer med en ny overraskelse på det vanlige tidspunktet kl. 15:00 CET en gang denne uken. Vi i Gamereactor har alltid forestilt oss at The Wind Waker HD ville komme til Nintendos nåværende konsoll før eller senere, men vi håpet at det ville gjøre det sammen med det andre store Zelda-spillet som skulle anmeldes: The Legend of Zelda: Twilight Princess HD. La oss være forsiktige, men vi kan ikke la være å bli litt begeistret for det som kan være den perfekte julegaven til Nintendo Switch.

Takk, Famiboards.