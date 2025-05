The Long Walk traileren ser Mark Hamill som skurken i Stephen Kings første roman

Den første traileren for filmatiseringen av Stephen Kings The Long Walk er her. Med Cooper Hoffman, David Jonsson og flere andre i rollene som unge gutter som prøver å øke antall skritt for alvor, The Long Walk er Kings første roman, og ser ut til å bli en spennende thriller.

Handlingen går ut på at 100 unge menn deltar i en konkurranse kjent som The Long Walk, der de må holde et tempo på 3 km/t mens de går langs en lang, åpen vei. Hvis de stopper opp eller senker farten, får de to advarsler før de blir skutt.

Det kan bare være én vinner av dette spillet, så spillerne må bare fortsette å gå. Tenk Squid Game, men det er bare ett spill, og det handler bare om å gå. Vi får se hvordan filmen fungerer, men ut fra traileren ser det ut til at regissør Francis Lawrence har klart å gjøre en veldig lang spasertur ganske interessant.