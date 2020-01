The Lord of the Rings: Gollum bekreftet for PC, PS5 og Xbox Series X

Da Daedalic Entertainment annonserte The Lord of the Rings: Gollum forrige mars nøyde de seg med å si at spillet vil komme til PC og "relevante konsoller" i 2021, samt et par ekstra små detaljer. Nå har vi fått mer klarhet i et par ting.

For det første kan de bekrefte, som vi alle vel forventet, at The Lord of the Rings: Gollum nærmere bestemt vil lanseres på PC, PlayStation 5 og Xbox Series X. Dette vet vi siden gjengen i Edge har besøkt studioet og fått et par nye detaljer.

Blant annet forteller utviklerne atter en gang at de følger bøkene, og har tenkt å late som om filmene ikke finnes engang. Slik vil de skape sine egne tolkninger av figurene. For eksempel vil ikke Gollum se ut som Andy Serkis' utgave, og siden utviklerne blant annet snakker om hvordan bøkene sjelden nevner størrelsen på han engang kan det virke som om vi kan se frem til noe helt annet. Endringen gjelder også personlighetsmessig, for det ville nok ikke vært like artig å tilbringe flere titallstimer med filmutgaven.

Dette gjelder også Nazgûl-gjengen. Interessant nok sier spillets "Senior Producer", Kai Fiebig, at spillets utgave ikke vil være like kule som i filmene, men at de håper den nye tolkningen vil bli mer populær likevel.

Når det gjelder gameplayet kan vi se frem til å besøke flere områder i Middle-Earth, og i hvert store område vil sniking stå i fokus. Gollum er tross alt ganske alene i verden, og med en splittet personlighet sliter han til tider. Akkurat dette vil reflekteres i valgene vi tar også. Akkurat hvordan presiseres ikke, men vi får vite at det ikke er så enkelt som å bare velge mellom en Sméagol- og Gollum-side. Valgene vi tar skal forme Gollum i sin helhet, så med to, tre eller fire viktige valg i hvert kapittel høres det ut som om vi kanskje har en unik opplevelse i vente neste år.