The Lord of the Rings Online kommer til PS5 og Xbox Series

The Lord of the Rings Online er, tross det sterke varemerket, ikke like kjent som for eksempel World of Warcraft og Final Fantasy XIV, eller The Elder Scrolls Online, men det har vært til stede siden 2004 og har fortsatt en god del spillere. Nå meddeler utviklerne at spillet er i ferd med å få en grafisk oppgradering og at de vil gi det ut på konsoll også.

Enad Global 7 kjøpte nylig opp Daybreak Game Company og fikk dermed The Lord of the Rings Online, og i en presentasjon for deres investorer fremgår det at de vil friske opp spillet for å dra nytte av synergieffekter når Amazon Primes TV-serie drar i gang i 2022:

"Planning visual and technicalupdates for LOTRO for PC and nextgen consoles to capitalize on Amazon's highly publicized large investment (~$500mm) in LOTR TV series"

Også DC Universe Online kommer til å oppgraderes, og det skjer sent neste år.