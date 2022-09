The Lord of the Rings: The Rings of Power fordømmer rasismen

HQ

Dessverre ser vi stadig eksempler på at det finnes idioter og amøber der ute, og det tok sannelig ikke lang tid fra Amazon avslørte skuespillerne i The Lord of the Rings: The Rings of Power og viste dem i ulike trailere til enkelte på forferdelig vis kritiserte alver med andre hudfarger og/eller kulturelle bakgrunner enn forventet. Da snakker jeg ikke bare om på forum og slik, men også med hatefulle meldinger til skuespillerne. Derfor er det godt å se at resten av staben nå tar affære.

Seriens offisielle Twitter-konto har nemlig lagt ut følgende uttalelse:

"Vi, staben i Rings of Power, står sammen i absolutt solidaritet og mot den nådeløse rasismen, truslene, trakasseringen og mishandlingen noen av de fargede vennene våre gjennomgår på en daglig basis. Vi nekter å ignorere eller tolerere det.

J.R.R. Tolkien skapte en verden som, av definisjon, er flerkulturell. En verden hvor frie mennesker fra ulike raser og kulturer går sammen, i et brorskap, for å beseire de onde maktene. Rings of Power reflekterer dette. Vår verden har aldri vært helt hvit. Fantasy har aldri vært helt hvit. Midgard er ikke helhvit. BIPOC hører til i Midgard, og de er her for å bli.

Til slutt: all vår kjærlighet og vårt brorskap går ut til fansen som støtter oss. Spesielt fargede fans som selv angripes bare siden de eksisterer i denne fanskaren. Vi ser dere, deres tapperhet og uendelige kreativitet. Deres cosplay, fankameraer, fan-tegninger og innsikt gjør dette samfunnet til et rikere sted og minner oss på formålet vårt. Dere er validerte. Dere er elsket og dere hører til. Dere er en ekstremt viktig del av LotR-familien. Takk for at dere støtter ryggen vår.

Namárië"

På høy tid at dette ble sagt, men bedre sent enn aldri. Å ha ulike meninger om The Lord of the Rings: The Rings of Power er helt forståelig og greit, men å kritisere serie for å ta noen kreative friheter for å representere andre typer personer blir for dumt i min bok.

Hva mener du?