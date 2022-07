The Lord of the Rings: The Rings of Power oser Ringenes Herre i spennende trailer

HQ

Amazon ga oss en liten smakebit på hva som skulle være på hovedmenyen i dag da vi fikk en nysgjerrighetspirrende teaser for The Lord of the Rings: The Rings of Power i forrige uke, men selve traileren overgår den på alle måter.

Som lovet har vi fått den skikkelige traileren i dag, og med tanke på at de over to minuttene består av aldeles nydelige og gripende omgivelser, store slag, både små og store skapninger, noen velvalgte ord som hinter til historien går og en generell stil som gjør det fullstendig klart hvorfor dette blir tidenes dyreste TV-serie kan jeg forstå hvorfor de velger å kalle videoen en hovedteaser i stedet for trailer. Den gjør jo det å vente til 2. september veldig vanskelig med "ertingen" sin.