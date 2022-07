The Lord of the Rings: The Rings of Power viser kjente skapninger i ny teaser

HQ

Vi fikk den første skikkelige traileren for Amazon sin påkostede The Lord of the Rings-serie i februar, og nå som premieren nærmer seg er det tid for å se enda mer av serien.

Dette starter i dag med en nysgjerrighetspirrende teasertrailer for The Lord of the Rings: The Rings of Power som viser både alver, dverger, enter og mer som ser noe flammekledd styrte ned mot jorden. Amazon sier at dette bare er en forsmak på en mer omfattende trailer som slippes den 14. juli, så titt innom på torsdag for å se hva den avslører.