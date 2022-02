The Lord of the Rings: The Rings of Power sin første trailer er her

HQ

Til tross for at den blir en av tidenes dyreste produksjoner har Amazon vært relativt sparsomme med detaljer om den kommende The Lord of the Rings-serien sin. I alle fall frem til i det siste. Etter å ha gitt oss noen ertende karakterplakater og Vanity Fair langt mer informative bilder har tiden endelig kommet for å se det hele i bevegelse.

Som lovet ble den første traileren for The Lord of the Rings: The Rings of Power vist frem under Super Bowl, og med glimt av en mer langt mer eventyrlysten Galadriel sammen med noen nye fjes og universets nydelige omgivelser og kostymer er det lov å glede seg til den 2. september.