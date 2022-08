The Lords of the Fallen er fem ganger større enn forgjengeren

The Lords of the Fallen (tidligere kjent som Lords of the Fallen 2) ble endelig avslørt under Gamescom Opening Night Live, men det var via en CG-trailer som ikke ga oss noe særlig konkret om selve spillet.

Heldigvis har det blitt lagt noen flere konkrete detaljer på bordet siden den gang. Som GamingBolt skriver utvikles spillet for eksempel i Unreal Engine 5, og er fem ganger større enn forgjengeren. Det vil være sideoppdrag fra andre karakterer som spiller en mer betydelig rolle i spillet også.

Det vil også være co-op for to spillere, og det utvikles dessuten av Hexworks, som består av over 75 personer. Teamet ledes av Cezar Virtosu, som har jobbet med både Shadow of the Tomb Raider og Assassin's Creed: Origins.

"The Lords of the Fallen is the spiritual successor fans of the original title have always wanted. The game is significantly larger, with a vast, interconnected dual world split between the realms of the living and dead, that players can explore alone or with friends. It's darker and more challenging, with faster Souls-like combat, stronger thematic, richer narrative, deeper RPG systems, and more immersive storytelling."