The Mandalorian & Grogu sies å være den billigste Star Wars-filmen i nyere tid

Det er ingen hemmelighet at Disney har en tendens til å punge ut de virkelig, virkelig store pengene når de lager Star Wars-filmer, med budsjetter som rutinemessig overstiger 200 millioner dollar og har toppet seg med den enormt dyre Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker, som sies å ha kostet så mye som 593 millioner dollar totalt, med rundt 275 millioner dollar dedikert til produksjonen alene.

Denne trenden kan naturligvis få deg til å anta at The Mandalorian & Grogu er en kostbar affære, og selv om det slett ikke er en billig film, har den siste informasjonen fra California Film Committee (takk, Collider) antydet at det faktisk er den billigste Star Wars-filmen på to tiår.

Dataene viser at produksjonsbudsjettet for The Mandalorian & Grogu endte på 166,4 millioner dollar, noe som er godt under alle Star Wars-filmene som har blitt laget i løpet av de 20 årene som har gått siden Revenge of the Sith kom i 2005. Faktisk var "prequelene" ikke engang så mye billigere enn Mandos innsats på det store lerretet, med en prislapp på 113-115 millioner dollar.

Det skal sies at disse dataene ser ut til å bare inkludere produksjonskostnader og ikke vedlagt markedsføring og slikt også, ettersom vi vet, fra Disney selv, at The Rise of Skywalkers komplette kostnader nesten brøt 600 millioner dollar og langt oversteg de 275 dollar produksjonskostnadene som er nevnt i disse siste dataene.

Så kanskje er det mer tilbakeholdne (etter Star Wars' standarder) budsjettet gode nyheter for The Mandalorian og Grogu og viser at den ikke trenger å nå de samme astronomiske høydene som de før den for å bli ansett som en hit.

Kommer du til å se den på kino?