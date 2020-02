The Mandalorian Season 2 kommer i oktober og mer er på vei

I desember fikk vi bekreftelsen på at andre sesong av The Mandalorian vil komme allerede i høst, men nå har vi fått mer spesifikk informasjon.

Disney-sjefen Robert Iger kan avsløre at The Mandalorian Season 2 vil slippes en gang i oktober. Som du kanskje forstår etter suksessen til første sesong er sjansen ekstremt liten for at dette blir det siste vi ser av dusørjeger-universet også. Iger benyttet nemlig anledningen til å si at de har planer for The Mandalorian langt inn i fremtiden, og at det er "en sjanse" for at vi treffer både nye og velkjente karakterer som åpner opp for egne spin-offs. Dermed høres det ut som om det ikke bare er Obi-Wan og Rogue One-gjengen som får mer rampelys de kommende årene.

Hvem håper du får en egen serie, og hvilke endringer bør den nye The Mandalorian-sesongen gjøre?