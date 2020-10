The Mandalorian-inspirert Xbox-kontroller annonsert

Du ser på Annonser

Det er bare noen dager til andre sesong av The Mandalorian starter, og Microsoft har nå annonsert en kontroller basert på den populære serien. Designet har en metallisk finish og har både Mandalorian-emblemet samt et Mudhorn på forsiden. På baksiden finner du en wanted-plakat av The Child, bedre kjent som Baby Yoda.

Kontrolleren kan forhåndsbestilles via Microsoft Store, og inntil videre kan den kun kjøpes som et Xbox Pro Charging Stand Set, og vi vet ikke om den vil selges separat på et senere tidspunkt. Kontrolleren fungerer på både Xbox One og Xbox Series S/X. Den støtter også PC og har Bluetooth så den kan brukes på mobil også.

Foreløpig er lanseringsdatoen ukjent, men forhåpentligvis får vi vite mer snart.