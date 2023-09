The Marvels blir den korteste MCU-filmen noensinne

HQ

The Marvels ser ut til å få den korteste spilletiden av alle MCU-filmene hittil. Vi har lenge gjettet at Carol Danvers' andre utflukt ville bli ganske kort, og noen har til og med anslått en spilletid på rundt 1 time og 38 minutter.

Selv om den offisielle nettsiden til AMC ikke viser at spilletiden er så kort, viser den The Marvels til 1 time og 45 minutter. Dermed går den forbi The Incredible Hulk og Thor: The Dark World som tidenes korteste MCU-film.

Det kommer an på hvem du spør, men det virker mest som en god ting at Marvel beveger seg mot kortere filmer, og vi håper dette er en trend fremover, da en viktig feil ved de siste MCU-prosjektene er at de føles oppblåste.

The Marvels har premiere 10. november.