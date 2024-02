The Marvels- og Star Trek: Discovery-skuespilleren Kenneth Mitchell har gått bort

HQ

Kenneth Mitchell, som er mest kjent for sine roller i The Marvels og Star Trek: Discovery, har gått bort, 49 år gammel.

I en uttalelse på Instagram-siden hans står det: "I fem og et halvt år sto Ken overfor en rekke forferdelige utfordringer på grunn av ALS. Og på ekte Ken-manér klarte han å overvinne hver og en av dem med ynde og engasjement, for å leve et fullverdig og gledesfylt liv i hvert øyeblikk".

Mitchell avslørte i et intervju med People i 2020 at han hadde lidd av ALS siden 2018 og måtte bruke rullestol siden 2019.

"Jeg tror det etter hvert ble et tema at vi aksepterer dette med ynde", sa han. "Vi prøver å se skjønnheten i det, på en måte. Jeg kommer aldri til å glemme at en av mine medspillere i Star Trek sa til meg, fordi de hadde hatt noen vanskelige perioder med sykdom og sånt, at de sa til meg: 'Du har et valg. Du kan se på dette på mange forskjellige måter, men prøv å se på det som en gave der du får oppleve livet på en måte som de fleste ikke får".

Våre tanker går til Kenneths etterlatte.

Takk, Variety.