The Matrix Awakens viser hva Unreal Engine 5 kan gjøre på PS5 og Xbox Series

Jeg var ikke den eneste som lot meg imponere da Epic Games viste hva Unreal Engine 5 vil kunne få til på PlayStation 5 i fjor, og på fredag vil vi muligens øke forventningene enda mer.

Dette siden Epic endelig har bekreftet at de vil vise frem en "opplevelse" kalt The Matrix Awakens når The Game Awards går av stabelen natt til fredag. Akkurat hva det er snakk om får vi ikke vite, men det er noe laget i Unreal Engine 5 som skal "gi et glimt inn i fremtiden til interaktiv historiefortelling og underholdning" på PlayStation 5 og Xbox Series. Du kan forhåndsinstallere denne allerede nå på PS5 og Xbox Series slik at alt er klart til å se hva Lana Wachowski, Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss og Epic har skapt på fredag. Foreløpig må vi nøye oss med teasertraileren under.