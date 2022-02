The Matrix Resurrections-produsent saksøker Warner Bros.

HQ

Som følge av pandemien har det blitt relativt vanlig at filmer slippes samtidig på streamingtjenester som på kinoer, noe som blant annet har gjort det vanskeligere å bedømme hvor suksessfulle de har vært. Akkurat sistnevnte har også fått konsekvenser for hvor mye personer og selskaper tjener siden en rekke kontrakter baserer seg på kinobesøk. Dette gjorde Scarlett Johansson fullstendig klart i fjor da hun saksøkte Disney for å ha sluppet Black Widow samtidig på Disney+ og kinoer, men hun blir visst langt fra den siste.

The Wall Street Journal avslører at Village Roadshow Entertainment Group, som er med-produsent på The Matrix Resurrections, nå saksøker Warner Bros. som følge av at den omdiskuterte filmen hadde premiere på HBO Max og kinoer samme dag flere steder i verden. Noe slikt skal ikke ha vært en del av avtalen dem mellom, og det hjelper vel ikke akkurat at den endte opp som en kommersiell flopp heller...