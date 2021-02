The Medium tjener allerede penger

Du ser på Annonser

The Medium ble slippet på torsdag etter to utsettelser, og det fikk temmelig gode anmeldelser (sjekk ut vår her). Det virker å ha vært et spill mange har sett frem mot, og utvikleren Bloober Team avslører nå at det allerede har solgt nok til å ha tjent inn både kostnadene for utviklingen og markedsføringen.

Det betyr at det kun er profitt fra nå av, og The Medium er altså en gullgruve for studioet. Med tanke på at The Medium er det største prosjektet hittil for Bloober Team, er vi glade for å se at satsningen virkelig har lønnet seg.