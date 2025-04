The Metro 2033 er for øyeblikket gratis å hente for PC og Xbox

HQ

Den 16. mars 2012 ble 4A Games' unike hit Metro 2033 utgitt, noe som betyr at det nettopp har feiret 15-årsjubileum. Spillet ble godt mottatt av både media og spillere, og har siden den gang fått to oppfølgere, en remaster og en VR-spinoff, i tillegg til at en ny del i serien er under utvikling.

For å feire dette jubileet gir teamet bort den remastrede Metro Redux-utgaven av Metro 2033 gratis på PC, GoG og Xbox. Hvis du vil ha dette flotte spillet gratis, må du skynde deg, for tilbudet utløper i morgen (onsdag 16. april) kl. 17:00, så benytt anledningen til å skaffe deg litt gratis kvalitetsunderholdning i påskeferien.

Hvis du gjør krav på spillet ditt før den tid, er det ditt for all evighet.