For knapt to måneder siden meldte utgiveren Private Division at The Outer Worlds ikke ville komme til Nintendo Switch den 6. mars, som egentlig var planen. Som kjent skyldtes det coronavirusets inntog, og den gang fikk vi ikke noen ny lanseringsdato.

Det har vi nå fått. Spillets utvikler Obsidian Entertainment har annonsert (via IGN) at The Outer Worlds kommer til Nintendo Switch den 5. juni i år. Det vil bli tilgjengelig både fysisk og digitalt.

Ser du frem til det?