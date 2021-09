The Outer Worlds: Murder on Eridanos slippes til Switch neste uke

HQ

Tidligere i år, den 17. mars, ble The Outer Worlds-utvidelsen Murder on Eridanos sluppet til PC, PlayStation og Xbox. Det har lenge vært kjent at den skulle slippes til Switch-versjonen etter hvert, og nå vet vi når.

Obsidian Entertainment og Private Division har bekreftet at Murder on Eridanos lanseres den 8. september. Her får du løse et mordmysterium, og du får også andre funksjoner som ny rustning og et høyere level-tak.

Dette er den andre og siste omgangen DLC til spillet, da Obsidian har gått videre og utvikler nå oppfølgeren The Outer Worlds 2 som ble annonsert på E3 i sommer.