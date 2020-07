The Outer Worlds: Peril on Gorgon slippes i september

Du ser på Annonser

Når et Microsoft-eid studio begynner å hinte til en kommende utvidelse for det nyeste spillet sitt noen dager før Xbox Games Showcase bør de fleste innse hva som skal skje, og godt er det.

The Outer Worlds sin første historieutvidelse heter nemlig Peril on Gorgon, og skal la oss utforske nye deler av Halcyon Colony fra den 9. september. Nærmere bestemt går turen til den pulp-noir-aktige Gorgon Asteroid for å finne ut hva opphavet til mystiske Adrena-Time er. Underveis vil du finne nye våpen, rustninger og skavanker mens du kan øke nivået ditt helt opp til 33. Når det gjelder historien gjør vel traileren under det ganske klart at humoren og den generelle tonen fortsatt er på plass.