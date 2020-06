The Outer Worlds (Switch)

Du ser på Annonser

I fjor høst kunne veteranene i Obsidian Entertainment servere oss det herlige og underholdende spillet The Outer Worlds, et retrofuturistisk space western-spill som ikke minnet rent lite om spillet som for ti år siden gjorde Obsidian til en fanfavoritt hos mange, nemlig Fallout: New Vegas. Dersom man eier eller primært spiller på en PC, PlayStation 4 eller Xbox One kunne man reise til det fjerntliggende solsystemet Halcyon, hvor byråkratiske megaselskaper har overtatt praktisk talt hele samfunnet og eier alle dets innbyggere fra unnfangelse til lenge etter at man er død. Takket være den herlige blandingen av retro, science fiction og lettere westernelementer er det lett å få assosiasjoner til serier som Firefly og Cowboy Bebop, og på toppen av det hele serverer Obsidian en fantastisk gjeng med følgesvenner og et festlig manuskript man ler oppriktig og høyt av flere ganger.

For min egen del er det ett eller annet som gjør at jeg aldri har falt helt for Bethesdas kjernespill som The Elder Scrolls og Fallout, men takket være Obsidians arbeid med The Outer Worlds forstår jeg endelig hva folk snakker om når de sikter til den gode, gamle Fallout-opplevelsen. Det er et spill som suger deg rett inn i et helsprøtt univers og gir deg en særdeles god opplevelse, særlig hvis du lever deg helt og holdent inn og rollespiller figuren din fullt ut i beste D&D-stil. Hvis du fortsatt ikke har plukket opp The Outer Worlds bør du absolutt gripe sjansen på et eller annet tidspunkt.

Personlig seilte The Outer Worlds opp som mitt favorittspill fra 2019, og jeg kan langt på vei stille meg helt bak anmeldelsen som ble skrevet den gang. Det føler jeg er et viktig poeng å understreke nå i starten, for når The Outer Worlds nå lanseres til Switch er det dessverre langt ifra like mye positivt å si om denne versjonen av spillet. Kjernen, altså selve spillet, er fortsatt en solid opplevelse. Innpakningen og det tekniske arbeidet i Switch-versjonen er derimot et begredelig skue som ikke yter spillet rettferdighet.

Som kjent har ikke Nintendo Switch en like saftig innmat som verken en PS4, Xbox One eller en ordentlig stasjonær spill-PC. Dermed vil et spill som lanseres på tvers av konsollene ofte måtte ty til noen justeringer for å kjøre optimalt på Switch. Dette er i seg selv ikke noe nytt, og mange utviklere klarer å levere gode Switch-versjoner til tross for at den kommer med noen nedskaleringer. Switch-versjonene av både Doom og Wolfenstein II: The New Colossus er gode eksempler på en god Switch-versjon, mens fjorårets Bloostained: Ritual of the Night dessverre havnet i motsatt ende av skalaen. Her havner også The Outer Worlds, som til tross for lovnader om 30 bilder i sekunder og 1080p-bildekvalitet sjelden leverer noen av delene.

I utgangspunktet burde det være en relativt smal sak å få The Outer Worlds til å kjøre greit på Switch. Spillet hadde ingen store ytelsesproblemer på noen av plattformene ved lanseringen i fjor, og spillet så til og med pent og pyntelig ut på enkle PC-er takket være nokså sparsommelige minimumskrav. Det er derfor vanskelig å si eksakt hvorfor Switch-versjonen sliter såpass mye som den gjør, men at dette under alle omstendigheter er en suboptimal opplevelse er det ingen tvil om.

Det første man legger merke til er oppløsningen. Switch-skjermen har en maks ytelse på 720p, og man er dermed forberedt på at spillene kjører noe mindre skarpt i håndholdt modus. Det tar imidlertid ikke lang tid før det å spille i håndholdt modus blir en diffus opplevelse. Jeg har dessverre ikke verktøy til disposisjon som kan måle den eksakte oppløsningen, men i håndholdt modus er bildet til tider såpass uklart at jeg tviler sterkt på at det kjører en jevn oppløsning på 720p. Har man kun en Switch Lite er man altså ille ute, men heller ikke i TV-modus er spillet en fryd å se på. Det er vanskelig å se at målet om 1080p er oppnådd, og resultatet er et lavoppløst bilde som ser temmelig diffust ut mesteparten av tiden.

Målsettingen om 30 bilder i sekundet burde være overkommelig på Switch, og selv om et spill i førstepersonsperspektiv gjerne er best med en høyere oppdateringsfrekvens kan man alltids leve med en stabil 30-rate i et enspillerspill. Dessverre er det ofte at bildet hakker, henger igjen og jevnt over kjører ganske ujevnt. Det er derfor tvilsomt at målsetningen om 30 bilder per sekund er innfridd til enhver tid. Her kunne noen enkle funksjoner i bildeinnstillingene hjulpet litt på vei, for eksempel hvis man kunne skrudd motion blur på eller av, men dessverre er det få slike muligheter å spore.

Noe annet man fort legger merke til er at fargebalansen i Switch-versjonen er helt ute å kjøre. The Outer Worlds er et fargerikt spill med skarpe, klare farger hvor store deler av paletten benyttes. I Switch-versjonen er derimot alle fargene duse, blasse og utydelige. Borte er den fargerike retrofuturismen jeg forelsket meg i forrige vinter. I stedet får jeg et bilde hvor jeg aner antydninger til et fargerikt solsystem, men der resultatet i stedet er en mølje av gråbrune fargenyanser som slettes ikke får frem spillets skøyeraktige tone.

Og mens vi snakker om toner: Noe er heller ikke helt på stell når det gjelder lyden. Mesteparten av testen ble foretatt med hodetelefoner på, både i håndholdt modus og i TV-modus (jeg benytter to forskjellige headset fra henholdsvis Sony og Sennheiser til dette), og uansett føles det som at lyden er komprimert til en temmelig lav kvalitet. Hodetelefon-innstillinger mangler i lydinnstillingene, så her er det ingen justeringsmuligheter. Det er ikke et stort eller utpreget problem, men dersom man først legger merke til det er det en frustrasjon man ikke klarer å riste av seg.

The Outer Worlds er et spill fullt av små og store detaljer som gjør det både innholdsrikt og vakkert. Det får man dessverre ikke inntrykk av når man spiller Switch-versjonen. Her må man nokså tett opp på flora og fauna før det i det hele tatt dukker opp og blir synlig i landskapet, og takket være dårlig oppløsning er det vanskelig å se detaljrikdommen spillet egentlig kan skimte med. Teksturer bruker dessuten fryktelig lang tid på å laste inn i spillet, hvor man kan stå i ro i ti-femten sekunder før alle teksturene endelig er lastet inn. Hvis du synes dette problemet var irriterende i Final Fantasy VII: Remake, vil du rive deg i håret av frustrasjon i The Outer Worlds.

Er det noe positivt å trekke frem ved Switch-versjonen overhodet? Vel, det beste jeg kan si er at det fungerer. Gjennom testperioden har spillet aldri krasjet eller bydd på alvorlige feil. Den slags bør man selvfølgelig kunne forvente, men det skader ikke på helhetsinntrykket. Det er også fint å kunne dra med seg The Outer Worlds på sommertur, alle sine begrensninger til tross. Spillet kommer også med bevegelseskontroller, noe som kommer godt med for de av oss som sverger til PC når man spiller førstepersons skytespill. Man kan heldigvis velge å skru dette av eller på, men det er i hvert fall fint med valgmuligheten.

Ett av reklameslagordene som går igjen i spillet er «You've tried the best, now try the rest! Spacer's Choice!» Akkurat nå føles det å spille Switch-versjonen som å sitte med noe levert av Spacer's Choice. The Outer Worlds er i seg selv en fantastisk og morsom spillopplevelse alle bør oppleve. Dessverre er det svært vanskelig å anbefale Switch-versjonen av spillet, som slettes ikke yter spillet rettferdighet. Mye ligger til rette teknisk sett for at spillet kunne klart seg bra på Nintendos hybridkonsoll, men likevel stryker Switch-versjonen på så å si alle punkter. Dersom du kun eier en Switch eller ikke har tid til å spille på noe annet enn en Switch til og fra jobb eller skole, er dette fortsatt bedre enn ingenting («It's not the best choice. It's Spacer's Choice!»). For alle andre vil selv en middelmådig laptop gjøre en bedre jobb enn dette, og du bør virkelig gå for andre plattformer så sant du kan. Selv med all verdens patcher er det vanskelig å se for seg at dette kan bli godt nok i fremtiden.