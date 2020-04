The Outer Worlds-skapernes Grounded kommer til Early Access i juli

Når en konsollskaper kjøper et studio som i hovedsak er kjent for omfattende rollespill er det ikke rart enkelte ikke helt vet hva de skal tro når det første spillet som annonseres under Xbox Game Studios-banneret virker som et vanlig actionspill med fokus på multiplayer. Derfor er det ikke rart Obsidian tok seg lengre tid til å snakke om og vise mer fra Grounded i kveld.

Under kveldens Inside Xbox-sending fikk vi blant annet den første historietraileren fra Grounded. Ja, du hørte riktig. Det Horde-aktige overlevelsesspillet med bygging vil prøve å skille seg fra mengden med en engasjerende historie som forklarer hvorfor i alle dager vi spiller som bittesmå personer som må kjempe mot maur og andre ting som ellers ville vært lett å overse.

Om dette virker gøy kan du merke deg at Grounded vil lanseres på Xbox Game Preview og Steam Early Access den 28. juli.