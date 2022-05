The Quarry frister i ny trailer, men multiplayeren utsettes

HQ

Selv om The Dark Pictures-spillene har vært av variert kvalitet kunne jeg ikke unngå å bli spent da Supermassive Games kunngjorde The Quarry for to måneder. Når til og med utviklerne selv kaller det en slags åndelig oppfølger til Until Dawn må jeg jo bare bli fristet, og dagens trailer forsikrer seg bare om at det blir tenåringsskrekk på meg i juni.

For Will Byles, lederen av utvikling, har satt seg foran kameraet for å fortelle og vise nærmest alt man bør vite om The Quarry. I videoen får vi selvsagt vite mer om fokuset på konsekvenser av valg både på kort og lang sikt, selve historien, hvordan man nå kan endre på innstillinger for å gjøre spillet mer tilgjengelig for flere, de ulike multiplayermodusene og mer.

Når det gjelder multiplayeren får vi dessverre en skuffende nyhet også siden spillet ikke vil lanseres med muligheten til å spille sammen med andre online. Dette blir i stedet implementert den 8. juli.