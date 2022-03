The Quarry virker som Until Dawn 2 i sin første trailer

Da undertegnede skrev om at Supermassive Games ville avduke et nytt spill i dag valgte jeg å nevne at dette er det samme studioet som ga oss Until Dawn i stedet for The Dark Pictures-spillene. Det viser seg å være et passende valg.

Nå har nemlig britene avslørt de første detaljene om The Quarry, og spillet høres virkelig ut som en oppfølger til Until Dawn. For atter en gang snakker vi om et skrekkspill med litt glimt i øyet som skal fokusere på en gruppe tenåringer. Denne gangen er det dog ikke et skikompleks langt oppe på fjellet, men siste dagen av en sommerleir. Dermed skal vi få kontrollere alle de ni leirlederne, og utviklerne slår på stormtrommen hva kjente skrekkskuespillere angår. Med både David Arquette (Scream), Lin Shaye (A Nightmare on Elm Street) og flere andre stjerner kjent fra mindre skumle filmer virker det som om vi kan glede oss til The Quarry lanseres den 10. juni.