The Rewinder har blitt smuglansert på Game Pass

Microsoft hadde en liten overraskelse å by på under den nylige ID@Xbox Showcase da det kritikerroste puslespilleventyret The Rewinder både ble annonsert og sluppet til Xbox - og også lagt til på Game Pass (i tillegg til de tidligere bekreftede april-titlene).

The Rewinder er basert på kinesisk folklore, og er allerede tilgjengelig på både Switch og Steam (96 % av brukerne har gitt det en positiv vurdering). Eventyret følger hovedpersonen Yun, som er den siste Rewinder, noe som gir ham muligheten til å utforske minner og endre fortiden.

Eventyret inneholder flere mytologiske karakterer og presenteres med piksler, med målet om å gjenskape kinesisk kunst. Sjekk ut Xbox-traileren nedenfor, og husk å spille når du har fri i dag 1. mai, for som nevnt er det inkludert med Game Pass.