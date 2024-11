The Rock kommenterer påstandene om tisseflasker: "Ja. Det skjer"

HQ

Tidligere i år ble det fremsatt en rekke rykter og besk yldninger mot Dwayne "The Rock" Johnson som antydet at han ofte kom for sent, at han ofte tisset i flasker på filmsett i stedet for å bare bruke toalettet, og at han bevisst bremset produksjonen av den nå lanserte feriefilmen Red One. Da disse påstandene kom ut, tok The Rock seg ikke engang tid til å kommentere dem, men i et nylig intervju med GQ har han nå tatt bladet fra munnen.

På spørsmål om påstandene om å ha tisset i en flaske var autentiske eller ikke, svarte Johnson med å legge til: "Ja. Slikt skjer."

Deretter tok han også opp de siste ryktene, og uttalte "Ja, det skjer også. Men ikke det beløpet forresten. Det var et helt bananas beløp. Det er galskap. Latterlig." Faktisk gikk Johnson så langt som å hevde at resten av påstandene og ryktene rett og slett var "bullshit".

Mens Johnson var ganske åpenhjertig om at han tisset i flasker, har til og med regissøren av Red One og Jumanji -filmene med Johnson i hovedrollen, Jake Kasdan, og hans Red One medspiller Chris Evans, forsvart eks-bryteren for at han kom for sent.

Kasdan legger til: "Han kan komme for sent noen ganger, men slik er Hollywood - slik er det med alle. Ærlig talt, jeg har laget tre store filmer med ham. Jeg har aldri sett ham være noe annet enn fantastisk mot hver eneste person på settet."

Mens Evans bemerker: "Dette er noe som produsentene, regissøren, og det er hele teamet hans, så alle vet dette. Så det er helt grunnleggende. Det er ikke slik at han kommer uventet for sent, og jeg vil ikke engang kalle det sent. Han kommer litt senere enkelte morgener, men det er en del av planen. Det er innarbeidet i timeplanene, og alle vet det, så han kommer når han skal komme."

Hvis du er på utkikk etter litt mer Johnson i livet ditt, må du huske å sjekke ut Red One på kino i dag, en film som du kan se traileren til nedenfor.