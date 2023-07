The Sandman er det nyeste offeret på grunn av streiken

Vi har allerede sett hvilke konsekvenser streiken til Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists har hatt for film- og TV-verdenen, med stjerner som har trukket seg fra premierer og stopp i produksjonen.

Når det gjelder sistnevnte, har forfatteren Neil Gaiman kunngjort at den andre sesongen av The Sandman har stoppet produksjonen på grunn av SAG-AFTRA-streiken, til tross for at den nylig startet.

Som Gaiman skriver på BlueSky (takk, GamesRadar): "SAG-AFTRA-streiken er i gang. Sandman har stoppet innspillingene helt, sammen med alt annet som gikk uten manusforfattere... Jeg håper at AMPTP tar til fornuft og kommer tilbake til forhandlingsbordet med skuespillerne og forfatterne. Foreløpig har jeg ingen grunn til å tro at de vil ta til fornuft."

Det sies ikke noe om når The Sandman vil gjenoppta produksjonen, ettersom dette vil avhenge av streikene og om de store produksjonsselskapene og Hollywood-ledelsen bestemmer seg for å kompensere de ansatte mer rettferdig, beskytte dem mot at AI overtar jobbene deres, med mer.