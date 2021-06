The Sims 4 avholder in-game musikkfestival neste måned

Heller ikke år blir det ikke store festivaler. Derfor kommer EA og Maxis til unnsetning. Neste måned avholder de nemlig en virtuell musikkfestival i The Sims 4 - kanskje inspirert av Fortnites suksessfulle konsert med Travis Scott?

Festivalen heter Sims Sessions og vil finne sted fra 29. til 7. juli. Spillere vil høre numre fra Glass Animals' vokalist Dave Bayley, låtskriver og produsent Joy Oladokun samt den Grammy-vinnende popstjernen Bebe Rexha. Hver artist vil fremføre et enkelt nummer, så maratonkonserter a la The Grateful Dead er ikke å forvente. Til gjengeld vil sangene bli utført på Simlish - spillets sjarmerende språk.

"Sims Sessions is the next evolution of music in The Sims," forteller Steve Schnur, som er sjef for EAs musikkavdeling. "Nowhere else can players hear and experience these exclusive performances by Bebe, Dave and Joy. With the self-expression destination that is Sims Sessions, EA will once again reset the bar for gaming, music and global culture."