The Sims 4 har fått 15 millioner nye spillere det siste året

Det er få spill som kan gjøre casual gamere til hardcore-entusiaster, som bruker hundrevis av timer på en enkelt tittel uten å skjønne at det sertifiserer dem som gamere. FIFA og CoD er klassikere, men The Sims er en undervurdert serie som tiltrekker seg utallige spillere, og som ofte er en flott bro mellom gamere og ikke-gamere.

Hvis du trenger bevis på det, kan du sjekke ut de siste tallene fra EA (via Eurogamer), som viser hvor mange som har registrert seg på The Sims 4 i løpet av det siste året. Etter å ha brukt seks år på å få 20 millioner spillere, har spillet i løpet av de siste 12 månedene fått 15 millioner nye spillere.

Det er et vanvittig tall for et hvilket som helst spill, og enda mindre for et som allerede er ti år gammelt. Det viser også hvorfor EA er motvillige til å fjerne The Sims 4 i stedet for en ny tittel. I stedet kommer vi til å få noen flere utgivelser i The Sims som serie, men det blir ingen direkte erstatning for The Sims 4.