The Sims 4 Star Wars: Reisen til Batuu

The Sims 4 og Star Wars har blitt blandet sammen; en drøm blir virkelighet for noen (kanskje ikke alle) fans av begge franchisene takket være den nye spillpakken kalt Reisen til Batuu. Det stemmer at galaksen langt, langt borte tidligere har blitt utforsket en del av Electronic Arts gjennom flere spill direkte inspirert av den populære sagaen skapt av George Lucas, men nå kan spillere forme sitt egne galaktiske eventyr med denne nye spillpakken. Reisen til Batuu er inspirert av den nye attraksjonen Star Wars: Galaxy's Edge fra Disneyland Resort og Walt Disney World Resort, hvor gjester kan velge mellom den mørke siden (ledet av Kylo Ren) eller den lyse siden og støtte motstandsbevegelsen med Rey og Vi Moradi.

Men før man må velge side får man leke seg med karakterskaperen, hvor man også får velge klær og tilbehør (over 130 nye ting) inspirert av karakterene i de tre forskjellige Star Wars-trilogiene. Enten det er Boba Fetts hjelm, Kylo Rens maske, Obi-Wans kappe eller Prinsesse Leias ikoniske frisyre - du kan gi simmene akkurat den Star Wars-stilen du synes passer best og gjør deg klar for eventyr. Det skal sies at ikke alt av klær og tilbehør er tilgjengelig fra starten av, noen låses opp etter å ha nådd et bestemt nivå etter å ha fullført noen av oppdragene i parken. For å få tilgang til Star Wars: Galaxy's Edge må spillerne velge "Dra på ferie", og dermed reise til Star Wars-parken.

Når du ankommer parken, kan Star Wars-avataren din endelig utforske de tre forskjellige områdene parken er fordelt inn i. Vi har Black Spire-utposten (som fungerer som en hub), leirene til motstandsbevegelsen og Førsteorden-utpostene. Etter en stund begynte jeg dessverre å merke feilene: scenarioene, selv om de er stemningsfulle og helt i tråd med Star Wars-universet, er preget av bygninger eller kjøretøy som er utilgjengelige. Hva er da poenget med å friste med en Millenium Falcon når spillerne ikke får mulighet til å interagere med den og utforske innsiden? Dette problemet gjelder mange strukturer gjennom de tre områdene, som gjør at den samlede opplevelsen føles litt manglende.

Selv Black Spire-utposten, hvor du kan finne områder som tavernaen eller soverommet hvor simmen vår kan hvile og spise, er stort sett utilgjengelig fra innsiden. I visse situasjoner, for eksempel, kan en sim innta bygninger, men spilleren får ikke se hva som skjer på innsiden, og må gjøre handlinger via en meny. Det er kjipt, og gjør opplevelsen ganske mye mindre interessant enn den kunne ha vært. På den positive siden får man muligheten til å møte favorittkarakterene sine fra Star Wars-sagaen, interagere med dem, slå av en prat og mer.

Det mest interessante aspektet ved Reisen til Batuu er Fraksjonssystemet. Som sagt kan spilleren velge å slutte seg til Førsteordenen, motstandsbevegelsen eller til og med bli en selvstendig dusørjeger. Når en fraksjon er valgt kan man ta del i oppdrag for å levle opp og bygge sitt rykte. Oppdragene er ganske varierte, og du skal blant annet ferske en spion, stjele informasjon fra fienden, inspisere bygninger osv. For å øke (eller redusere) omdømmet ditt legges det stor vekt på dine forhold til medlemmene i fraksjonen din: dette, i tillegg til å gjøre det lettere å fullføre oppdrag, gir deg også tilgang til noe virkelig unikt utstyr i karakterskaperen.

Senere, hvis galaksen langt, langt borte ikke lenger underholder deg, kan du velge å reise tilbake til ditt normale Sims-liv helt sømløst, siden det kan gjøres når som helst, uten å gå utover progresjonen din. I tillegg kan man bringe alle ting/klær fra Batuu (lyssabler, droider osv) tilbake til hjemmet sitt og bruke de der også.

Reisen til Batuu-spillpakken er et interessant tillegg for Star Wars-fansen, men utvidelsen lever likevel ikke helt opp til mine forventninger. Det eneste aspektet som virkelig fanget oppmerksomheten min, annet enn å kunne kle simmen min i Star Wars-klær, var fraksjonssystemet som lar spilleren dra på noen ganske underholdende oppdrag. Tapt potensiale? Delvis ja, fordi jeg synes ikke innholdet pakken tilbyr er nok til å tilfredsstille Star Wars-fans som meg, og det er heller ikke nok til å dra inn stort flere gjengse spillere heller, som er synd.