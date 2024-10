The Sims 4s nyeste DLC lar deg endelig dra nytte av å drepe simmene dine

Nylig ble det rapportert at EA og utvikleren Maxis faktisk ikke har tenkt å bygge en femte The Sims ennå, og er i stedet fornøyd med å fortsette å utvide og vokse behemoten som er The Sims 4. I den forbindelse har en ny utvidelsespakke blitt annonsert, og denne lar spillerne dra nytte av og gjøre karriere av å drepe og generelt terrorisere sine Sims.

Den er kjent som Life & Death og er en pakke som er ideell for den skumle sesongen. Den vil bringe et nytt område kalt Ravenwood med tre forskjellige nabolag å utforske, den vil inneholde en ny mekanikk der Sims kan lage sine egne bøttelister, la avdøde Sims bli værende etter døden og hjemsøke de levende og potensielt til og med bli gjenfødt, og vil også introdusere to nye karriereyrker, Reaper som håndterer å ta Sims til etterlivet, og Undertaker for alle dine begravelses- og begravelsesbehov.

Life & Death lanseres på The Sims 4 den 31. oktober (noe som er litt i siste liten for den skumle årstiden, spør du meg), og alle som bestiller pakken fra nå og frem til 12. desember, vil også få en Mournful Melodies Music Box og en Plumed Elegance Mask.