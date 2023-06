The Sims 5 blir free-to-play

Da Electronic Arts bekreftetThe Sims 5 var de sparsomme med detaljene utenom at spillet vil fokuserer mer på sosiale nettverk og egenskapt innhold, så dagens nyhet er slettes ikke overraskende.

En nå slettet stillingsannonse som internett likevel ikke glemmer avslører at The Sims 5 vil være et såkalt free-to-enter-spill. Dermed virker det som om absolutt alle vil få mulighet til å spille The Sims 5 en stund, men at det deretter kreves penger for tilgang til resten av opplevelsen.

Hvordan høres dette ut?