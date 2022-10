The Sims 5 bekreftet - Fokuserer mer på sosiale nettverk og egenskapt innhold

Da Electronic Arts og Maxis annonserte at The Sims 4 ville bli gratis fra og med den 18. oktober fortalte de at mer om dette og seriens fremtid ville avsløres samme dag. Vel, nå er vi her, og streamen leverte en rekke forventede og ønskede ting.

Blant de største nyhetene er selvsagt at utviklerne bekrefter at arbeidet med The Sims 5 har startet. Foreløpig kaller de det bare The Sims: Project Rene, og siden det fortsatt er i en veldig tidlig fase får vi ikke vite mange konkrete detaljer. Det vi får vite er at spillet vil ta massive steg når det gjelder hvordan simene oppfører seg og hvordan vi kan bygge og tilpasse verdenene våre på langt flere og bedre måter. Ett eksempel på dette er at man vil kunne samarbeide med andre personer og dele alt på alle steder spillet lanseres.

Siden spillet fortsatt er langt unna lansering får vi altså ikke vite noe mer nevneverdig enn det, men utviklerne å være ganske åpne etter hvert som tiden går.