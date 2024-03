The Sinking City 2 er annonsert og kommer til PC, PS5 og Xbox Series neste år.

Under Xbox Partner Preview ble det nettopp bekreftet av ukrainske Frogwares at utvikleren har til hensikt å ta spillerne med tilbake til verdenen The Sinking City i en fullverdig oppfølger med premiere neste år.

Spillet, som ganske enkelt går under navnet The Sinking City 2, kommer til PC, PS5 og Xbox Series X/S en gang i 2025, og det sies å ta serien i en ny retning. Vi blir fortalt at det vil inneholde en frittstående historie som utspiller seg på 1920-tallet i den beryktede byen Arkham, som nå har blitt rammet av en overnaturlig flom som fører med seg eldgamle monstre. På samme måte får vi vite at spillet blir en overlevelses-horroropplevelse der det stigende vannet stadig endrer landskapet og stedene du kan utforske.

"Det opprinnelige Sinking City er fortsatt en av våre mest vellykkede titler, mest sannsynlig på grunn av de sterke trekkene mot skrekksjangeren og settingen. Vi har laget en del detektivopplevelser tidligere, så nå skal vi blande ting for å fortsette å gjøre det folk elsker ved oss - nemlig historierike opplevelser - samtidig som vi kan utvikle oss", sier forlagssjef Sergiy Oganesyan. "Det er spennende, men samtidig risikabelt. Vi er et helt uavhengig studio som i løpet av de siste 24 årene har blitt kjent for detektivspill. Men vi må begynne å ta dristigere grep. Bransjen rundt oss er i endring, og vi ønsker å sikre studioets fremtid."

Når det gjelder noen av de finere detaljene, står det i pressemeldingen at det vil bli nærkamp- og skytevåpenbasert kamp, en halvåpen verden å utforske med severdigheter som et forfallent herskapshus, et oversvømt marked og forlatte sykehus. Det vil være elementer av ressursinnsamling og lagerstyring der du må bestemme hva du skal beholde og hva du skal legge igjen, pluss valgfrie gåter som fører deg dypere inn i verdenen og til nye hemmeligheter, alternativer og mer kunnskap.

The Sinking City 2 Det sies også at spillet skal utvikles på Unreal Engine 5, og selv om det vil inneholde detektivelementer (som vi forventer fra Frogwares), vil de i dette spillet være helt valgfrie og ikke nødvendige for å komme videre i fortellingen.

Frogwares har uttalt at de, med tanke på at hjemlandet fortsatt er i krig, vil lansere en Kickstarter-kampanje for dette spillet for å bidra til å skape et sikkerhetsnett for utviklerne og for å sikre finansiering til å implementere noen ekstra funksjoner. Denne kampanjen forventes å bli lansert snart, men du kan gå til siden allerede nå.

Det er ennå ikke fastsatt noen nøyaktig lanseringsdato, men du kan se annonseringstraileren for The Sinking City 2 nedenfor.